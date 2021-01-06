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أحد الأمراء المختفين عن الأنظار يظهر ويسير على خطى ولي العهد السعودي... صورة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت

"عكاظ" ، مجموعة من اللقطات النادرة، التي يظهر فيها ولي العهد الأسبق، الأمير مقرن بن عبد العزيز في منطقة المعارض بمدينة الرياض.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الأمير مقرن بن عبد العزيز ظهر من أجل تلقي الجرعة الأولى للقاح المستجد.

© REUTERS / BANDER ALGALOUD/COURTESY OF SAUD

وأوضحت الصحيفة أن الأمير مقرن بن عبد العزيز كان في استقباله وزير الصحة السعودي، دكتور توفيق الربيعة.

وبتلك الطريقة سار ولي العهد الأسبق على نهج الحالي، الأمير ، الذي كان قد تلقى لقاح كورونا نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في إطار الخطة الوطنية للقاحات التي تنفذها وزارة الصحة في المملكة العربية.

وقال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تعليقا على هذا الحدث حينها: "أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

​وأضاف الوزير أن "ما تحقق من مكتسبات للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج) والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليا في وقت قياسي".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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