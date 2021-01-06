إسرائيل تعلق على المصالحة الخليجية وعلاقتها بالتطبيع المحتمل مع قطر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في حوار مع قناة i24news الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن المصالحة مهمة بالنسبة للاستقرار الإقليمي، مضيفا :"نحن نراها خطوة مهمة قادتها الولايات المتحدة".

© REUTERS / BANDAR ALGALOUD

وقال إن المصالحة توحي بتوجه قطر أكثر نحو الغرب، بعدما سعت خلال السنوات الماضية للعب في ملعبين مع دول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية والدول المعتدلة، وأيضا مع ايران".

وأضاف أن "هناك عناصر إرهابية، كانت تحظي برعاية من قطر"، في إشارة ربما أيضا إلى دعم الدوحة لحركة "حماس" التي تصنفها إسرائيل "منظمة إرهابية".

ومضى كوهين: "الخطوة التي حصلت (المصالحة الخليجية) نأمل أن تعكس تغير في سياسة قطر في اتجاه دول الغرب ونحو الدول العربية المعتدلة".

وتابع "هذه خطوة بالتأكيد يمكن أن تشكل أرضية مهمة لتطوير العلاقات بين قطر وإسرائيل فيما بعد".

ونص "إعلان العلا" الصادر عن القمة الخليجية الـ41، أمس الثلاثاء، على عودة العلاقات بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر، بعد أكثر من ثلاث سنوات من القطيعة.

وقال وزير خارجية المملكة، فيصل بن فرحان، إن الرياض وحلفاءها العرب اتفقوا على إعادة العلاقات مع الدوحة لإنهاء المقاطعة التي فرضت في منتصف عام 2017، في اتفاق تدعمه واشنطن.

وشاركت مصر في القمة ووقعت على الإعلان إلى جانب شركائها الخليجيين.