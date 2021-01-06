شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير مقرن بن عبدالعزيز يتلقى الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الأمير مقرن بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19). وفقا لصحيفة مكة الإلكترونية

وكان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.

يشار إلي أن وزارة الصحة السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن العزل المنزلي لم يعد ضروريًا لمن تلقى التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، الذي بدأت حملة التطعيم به داخل المملكة منذ أيام قلائل.