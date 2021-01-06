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الأمير مقرن بن عبدالعزيز يتلقى الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الأمير مقرن بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19). وفقا لصحيفة مكة الإلكترونية

 

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة .

يشار إلي أن وزارة الصحة السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن العزل المنزلي لم يعد ضروريًا لمن تلقى التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، الذي بدأت حملة التطعيم به داخل المملكة منذ أيام قلائل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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