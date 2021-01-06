شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدعو لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى ضرورة بناء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، والتوصل إلى حل للتوتر مع إيران بشأن التسلح النووى، ووقف تدخلاتها فى دول الجوار.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، جاء ذلك فى ختام الاجتماع الوزارى الثالث لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووى، ومعاهدة عدم الانتشار بمشاركة مسؤولين من ست عشرة دولة.

وأوضح وزير الخارجية الأردنى، أهمية استمرار حشد الدعم السياسى والمالى لضمان استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأهمية إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 67.