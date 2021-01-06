شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يعين "دويكات" مفوضا للتوجيه السياسى و"رضوان" رئيسا لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، قرارا بتعيين اللواء طلال دويكات مفوضا عاما لهيئة التوجيه السياسي والوطني، خلفا للواء عدنان الضميري الذي عين مستشارا لوزير الداخلية الفلسطينية.

كما قبل الرئيس الفلسطيني – بحسب وكالة وفا - استقالة المستشار أحمد براك من رئاسة هيئة مكافحة الفساد، وأصدر قرارا بتعيين رائد رضوان خلفا له، وأكدت الرئاسة الفلسطينية أنه لا صحة لما أشيع من أخبار أخرى حول تعيينات جديدة في الوظيفة العمومية.