شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الكويتية تضبط ذخيرة ومتفجرات فى أحد المخيمات بالجهراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السلطات الكويتية، من ضبط ذخيرة ومتفجرات في أحد المخيمات المخالفة خلف مقبرة الجهراء بمحافظة الجهراء شمالى غرب الكويت.

وكشف رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية الجهراء سليمان الغيص، عن ضبط ذخيرة ومتفجرات في أحد المخيمات الربيعية المخالفة خلف مقبرة الجهراء.

وقال الغيص في تصريح لصحيفة«القبس» الكويتية، أن المفتشين وخلال قيامهم بإزالة أحد المخيمات المخالفة، ولدى تفتيش إحدى الخيام قبل إزالتها عثروا على كيس يحتوي على ذخيرة وقنابل مسيله للدموع وقنابل صوتية، وتم إبلاغ الفريق الأمني المصاحب للمفتشين والذين قاموا بتحريز المضبوطات.

وأضاف الغيص أنه أثناء عملية الإزالة حضر صاحب المخيم، وأكد أمام رجال الأمن بأن هذا مخيمه فتم ضبطه وإحالته للجهات الأمنية لمتابعة التحقيق معه.