توابع الزيارة السرية... نائبة توجه أسئلة محرجة لرئيس وزراء تونس

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ذكر ذلك موقع "موزاييك" التونسي، مشيرا إلى أن تصريحات سامية عبو، جاءت خلال استضافتها في برنامج "ميدي شو" اليوم الأربعاء، تعليقا على الزيارة غير المعلنة التي قام بها المشيشي إلى فرنسا.

وقالت عبو: "المشيشي لم يقل إنه ذهب لأسباب شخصية"، مضيفة: "يهمنا أن نعرف أين ذهب... رئيس حكومة ماشي خلسة وياخو تاكسي... ماعندوش الحق يتعفف''، بحسب الموقع التونسي.

وجاءت تصريحات النائبة التونسية ردا على تصريح للمشيشي قال فيه أن "زيارته لفرنسا لا تهم الشعب التونسي".

وأوضحت سامية عبو أن "ما يتم الترويج له حول أنه ذهب مع أبنائه لأسباب علاجية غير صحيح"، مضيفة: "'الناس تسوق أن أبناءه سافروا معه.. هذا غير صحيح، أبناؤه مكثوا في تونس، وأتحدى رئيس الحكومة أن يكذبني''.

وتابعت: ''المفروض وزارة الخارجية تكون على علم.. كيف يذهب دون حراسة ولا حماية"، مضيفة: "كيف لرئيس حكومة أن يتغيب لأربعة أيام".

وقالت سامية عبو: "وين مشيت؟ مع شكون قعدت؟ شنية الاتفاقات التي أبرمتها؟''، مضيفة: "'حتى لو لم تكن زيارة رسمية وكان في عطلة، فعليه إعلام الحكومة''.