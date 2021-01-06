صحفي إسرائيلي يكشف سبب عدم تنظيم حفل توقيع رسمي بين نتنياهو والبرهان

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أفاد من خلالها أن لم يعقد حفل رسمي للتوقيع على اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل، اليوم الأربعاء.

وذكر رافيد أن البيت الأبيض حاول تنظيم حفل توقيع رسمي بمشاركة نتنياهو والبرهان، وكان أحد الخيارات هو عقد مثل هذا الحفل في إمارة أبو ظبي، هذا الأسبوع، كجزء من زيارة نتنياهو الأولى للإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الإعلامي الإسرائيلي أنه كان أحد الخيارات المتاحة هو عقد مثل هذا الحفل في أبو ظبي هذا الأسبوع لكن الإغلاق في إسرائيل بسبب تفشي كورونا، والتوترات الأمنية بين السودان وإثيوبيا أزالا الفكرة من جدول الأعمال.

ووقع السودان، اليوم الأربعاء، رسميا على الانضمام لـ"اتفاقيات أبراهام" مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء ذلك خلال زيارة تاريخية أجراها وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين، إلى الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وبحسب المصدر ذاته، مثل الجانب السوداني في التوقيع وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة.

وبذلك أصبح السودان هو الدولة العربية الثالثة التي توقع على الاتفاقيات المذكورة بعد الإمارات والبحرين.