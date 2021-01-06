روسيا تحصد المرتبة الأولى من المرحلة الرابعة لسباق "داكار" بشاحنة "كاماز"... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وفاز طاقم فريق "كاماز" الروسي بقيادة ديمتري سوتنيكوف، بالمرحلة الرابعة من رالي "داكار" في فئة الشاحنات في السعودية.

وانتصر سوتنيكوف في المرحلة الرابعة من السباق والتي تبلغ مسافتها حوالي 337 كم في زمن قدره ساعتين و58 دقيقة و47 ثانية.

وأتى في المركز الثاني أيضا أندريه كارجينوف على سيارة "كاماز ماستر" بفارق عشر ثوان فقط من الأول.

وحل في المركز الثالث البيلاروسي أليكسي فيشنفسكي، على سيارة "ماز"، قائد فريق "MAZ-SPORTavto" بفارق 14 ثانية فقط.

وتستضيف السعودية للعام الثاني على التوالي، النسخة 43 لرالي دكار، أشهر الراليات، لمدة 13 يوماً خلال الفترة من 3-15 يناير/ كانون الثاني الجاري، الذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويعبر المتسابقون البالغ عددهم 555 متنافسا 10 مدن سعودية خلال 12 مرحلة مختلفة، بمحافظات ومدن ومناطق المملكة، يتخللها يوم راحة في مدينة حائل، بمسافة تصل إلى 7600كم.