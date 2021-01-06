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دار الإفتاء المصرية: الموت بكورونا ليس على سوء الخاتمة

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في حسابها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال بشأن هذه المسألة.

وذكرت دار الإفتاء أن: "موت المسلم بسبب فيروس لا يعد دليلًا -كما يدعي البعض-على سوء الخاتمة والميتة السوء".

وأضافت: "بل الصحيح والراجح أَن الوفاة بسبب هذا الفيروس الذي يعد من الأوبئة التي يُحكم بالشهادة على مَن مات من المسلمين بسببها، فمَنْ مات بسببه من المسلمين فهو شهيد".

ورأت أن: "له أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمة من الله تعالى به، غير أنه تجري عليه أحكام الميت؛ من التغسيلٍ، والتكفينٍ، والصلاة عليه، ودفنه".

يأتي هذا في الوقت تشهد فيه مصر موجة ثانية من وباء كورونا، الذي أصيب به في البلد العربي حتى أمس الثلاثاء 144583 شخص، وتسبب في وفاة 7918 شخص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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