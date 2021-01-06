شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 4166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لبنان عن تسجيل حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثانى على التوالى، بواقع 4166 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق، أعلنت لبنان، أمس الثلاثاء، للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا عن تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة يومية بالفيروس.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 17 حالة وفاة و3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 195759، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 3478، وحالات الشفاء 135596.