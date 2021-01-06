شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يدين استمرار الاحتلال منع التأشيرات لطواقم حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، استمرار إسرائيل بعدم منح التأشيرات لطواقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تواجد هذه الطواقم فى فلسطين أمر هام كونهم يوثقون انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين ويساهمون بحفظ الذاكرة التراكمية لمعاناة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، بمدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، عبر تقنية التواصل عن بعد، حيث بحثا أوضاع حقوق الإنسان فى فلسطين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال اشتية: "إن هناك تصاعدا كبيرا فى انتهاك حقوق الإنسان فى فلسطين بفعل عنف المستعمرين والزيادة المضطردة فى البرنامج الاستعمارى والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى والمخيمات، والتدمير الممنهج لحل الدولتين وإمكانية قيام دولة فلسطينية".

وتطرق رئيس الوزراء لتهديدات إسرائيل فيما يخص إغلاق الحسابات البنكية للأسرى، معتبرا أن الأمر يعد اعتداء على حقوق عشرات آلاف الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال سابقا وعائلاتهم كذلك، وعقوبة جماعية مثل هدم المنازل والمنع من السفر وغيرها.

وبحث الاجتماع عمل اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لمناهضة التعذيب فى مراكز التوقيف وقانون حماية الأسرة الذى تجرى الحكومة حوارات حوله مع مختلف مكونات المجتمع.

بدوره، حذر هينان من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وزيادة وتيرة الاستيطان، وتحدث عن المساعى لعودة طواقم حقوق الإنسان إلى الأراضى الفلسطينية عقب حرمان إسرائيل لها من التأشيرات.