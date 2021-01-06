شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة واشنطن بالخرطوم: اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل يساعد على بناء الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سفارة واشنطن في الخرطوم، إن توقيع اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل يساعد على بناء الثقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف سفارة واشنطن في الخرطوم: توقيع اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل يعزز التعاون في المنطقة.

وفى وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء السودانى، أن السودان والولايات المتحدة وقعا، اليوم الأربعاء، إعلانا حول السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، وقال مجلس الوزراء السودانى، فى بيان، إنه جرى التوقيع بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار زيارة وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين، على إعلان "اتفاقيات إبراهام"، حيث مثّلَ الجانب السوداني، وزير العدل، الدكتور نصر الدين عبدالباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين.