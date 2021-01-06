مصر... فيلم عن كشف أثري كبير في سقارة

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن وزارة السياحة والآثار نشرت فيلما قصيرا عن الكشف الأثري الجديد الذي سيتم الإعلان عنه قريبا في منطقة سقارة.

وتابعت: "أسفرت أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة هناك برئاسة زاهي حواس عن الكشف عن آبار للدفن بها توابيت وقطع أثرية ضخمة من عصر الدولة الحديثة".

ولفتت "بوابة الأهرام" إلى أن الكشف الجديد يسلط الضوء على جزء من تاريخ سقارة الذي لا نعرف عنه الكثير، مشيرة إلى أنه "يكشف النقاب عن أسرار جبانة الأسرة الثامنة عشر والتاسعة عشر بمنطقة آثار سقارة".