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بـ"صاروخ مناسب"... "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس سعودية باليمن

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تغريدة للعميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة بحسابه على تويتر.

وقال سريع: "تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة  نوع (karayel) تابعة لسلاح الجو السعودي، عصر اليوم الأربعاء، في سماء منطقة المهاشمة بمحافظة الجوف".

وأضاف أنه تم إسقاط طائرة التجسس المسيرة "بصاروخ مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في الأجواء اليمنية".

وختم سريع تغريدة بالقول "العملية موثقة بعدسة الإعلام الحربي"، دون غضافة مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش لم تعلق والتي تقود منذ مارس/آذار 2015 تحالفا عسكريا ضد "أنصار الله"، على ما أورده المتحدث العسكري باسم الأخيرة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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