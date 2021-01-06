وكالة تكشف تفاصيل الاجتماع العسكري بين الجزائر وموريتانيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الفريق، شنقريحة، خلال استقباله نظيره الموريتاني، "يبقى تعزيز التعاون العسكري بين مؤسستينا، أكثر من ضرورة، لمواجهة التحديات الأمنية المفروضة على منطقتنا، مع دراسة السبل والوسائل الكفيلة لتمكين جيشينا من تنفيذ مهامهما في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر والتهديدات من جميع الجهات"، وذلك حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف: "تكتسي زيارتكم الأولى هذه إلى الجزائر، أهمية خاصة لبلدينا الشقيقين، وستسمح دون شك بتطوير علاقاتنا، وتشكل فرصة سانحة لرفع مستوى التعاون بين جيشينا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة على ضوء تطور الوضع الأمني السائد بالمنطقة".

بدوره، أشاد رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية، الفريق محمد بمبا مقيت، "بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين"، مقدما "شكره للجزائر على كل أشكال الدعم الذي تقدمه لموريتانيا شعبا وجيشا".

وكان الوزير الموريتاني نذيرو ولد حاممد، اقترح على نظيره الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، خلال زيارته لنواكشوط العاصمة الموريتانية، يوم الإثنين الماضي، ضرورة الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال رصد ومراقبة الأوبئة، واتفقا الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي مستقبلا.