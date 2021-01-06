بعد الاتفاق على منح السودان مليار دولار سنويا... البرهان يوجه رسالة لواشنطن

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان المجلس، أكد البرهان حرص السودان على تطوير علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية.

وأطلع البرهان وفد الخزانة الأمريكية على موقف البلاد من التوترات الحدودية مع إثيوبيا.

وأوضح أن "ما قام به الجيش السوداني يعد إعادة انتشار داخل الحدود، مؤكدا حرص السودان على معالجة الخلافات بالتفاوض والحوار".

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من جانبه، أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والوفد المرافق له عن تقديره لحسن قيادة رئيس مجلس السيادة للبلاد وللفترة الانتقالية مناصفة مع مجلس الوزراء لتجاوز التحديات التي تواجه السودان.

وأشاد الوفد الأمريكي بالجهود التي بذلت وتوجت بالتوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان.

كما أشار الوفد خلال اللقاء إلى حرص واشنطن على توصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله.

وكانت وزارة المالية السودانية قد وقعت في وقت سابق اليوم، على مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عاما.