سامح شكري يتحدث مع أشكنازي قبل اجتماع رباعية السلام

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، عبر موقع "فيسبوك"، بأن الاتصال جاء في إطار التحضير لاجتماع الرباعية التي تشمل مصر والأردن، وفرنسا، وألمانيا خلال الأيام القادمة.

وتسعى مجموعة الدول السابق ذكرها، لدفع جهود السلام في المنطقة، خلال المرحلة القادمة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية وكافة الأطراف المعنية.

وأضاف البيان أنه يجري تنسيق على مستوى وزيري الخارجية كذلك مع الجانب الفلسطيني، في إطار الإعداد اللازم لاجتماع الرباعية.

وأشار البيان أن الوزير سامح شكري، أجرى اتصالا آخر مع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في هذا الإطار، وذلك في سياق المواقف المصرية الساعية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.