شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 839 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 839 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ما رفع إجمالى عدد الإصابات إلى 599 ألفا و965 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية -فى بيان صحفى نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، مما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 12 ألفا و865، فيما تم تسجيل 1889 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالى حالات الشفاء إلى 549 ألفا و346 حالة.