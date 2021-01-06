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العراق يسجل 839 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 839 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ما رفع إجمالى عدد الإصابات إلى 599 ألفا و965 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية -فى بيان صحفى نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، مما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 12 ألفا و865، فيما تم تسجيل 1889 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالى حالات الشفاء إلى 549 ألفا و346 حالة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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