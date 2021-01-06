الإمارات تسجل 2067 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 2067 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 218 ألفًا و766 حالة. ‎

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 689 حالة، كما تم إجراء 156 ألفًا و553 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‎



وأشارت إلى شفاء 2199 حالة جديدة لمصابي الفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 195 ألفًا و520 حالة.