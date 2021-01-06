السيسي يستعرض آخر تطورات ملفات الأمن القومي المصري مع رئيس المخابرات العامة

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي وجهود الدولة في هذا الإطار.

وعرض رئيس المخابرات العامة في هذا السياق، نتائج ما تم من تحركات وزيارات أخيرة علي الصعيد الخارجى.

وشهد الاجتماع استعراض آخر التطورات الخاصة بملفات الأمن القومي المصري، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ووجه الرئيس في هذا السياق، بالاستمرار في بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية لصون أمن وسلامة الوطن، وترسيخ الاستقرار كعامل أساسي داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم.