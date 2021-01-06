شكرا لقرائتكم خبر عن المصالحة مع قطر.. ألمانيا: فتح الحدود بين السعودية وقطر خطوة لحل الأزمة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الحكومة الألمانية عن ترحيبها بـ"بيان العلا" والمصالحة مع قطر الذى أصدرته قمة مجلس التعاون الخليجى التى عقدت فى السعودية أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية فى بيان نشرته على تويتر مساء يوم الثلاثاء: "يعد فتح الحدود والمجال الجوى بين السعودية وقطر والإعلان المشترك لمجلس التعاون الخليجى اليوم خطوة كبيرة لحل الأزمة بين دول الخليج ومكسباً لشعوب المنطقة".

وأضاف البيان أن فتح الحدود ليس له تأثير إيجابي على الاستقرار واقتصاد دول الخليج فحسب، بل هو قبل كل شيء مكسب

يصب في مصلحة حياة الناس في المنطقة.

وأثنت وزارة الخارجية الألمانية بالجهود الأمريكية والكويتية لحل الأزمة، مؤكدة أن الحكومة الألمانية أيضاً كرست جهودها دائماً مع شركائها الأوروبيين من أجل تسوية الأزمة، وتابعت: نأمل أن يتبع التقارب الذي تم التوصل إليه اليوم خطوات عملية أخرى.