الحكومة الكويتية لم تحضر جلسة مقررة في مجلس الأمة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب جريدة "القبس" الكويتية، قال الغانم: "لعدم حضور الحكومة وإبلاغها لي بعدم حضور جلسة اليوم، ترفع الجلسة وفقا للمادة 116".

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وكانت "القبس" قد نقلت عن مصادر لها أمس، قولها إن الحكومة قررت عدم حضور جلسة اليوم، وذلك بعد أن أعلن ثلاثة نواب عزمهم استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي لقي دعماً من 36 نائباً.

وكان النائب ثامر السويط أعلن تقدمه برفقة النائبين خالد العتيبي و بدر الداهوم باستجواب للخالد.

وقال السويط، "تقدمنا باستجواب لرئيس الحكومة صباح الخالد بمشاركة الزميلين خالد العتيبي وبدر الداهوم، استجواب يضعه على المنصة ‏ليدفع ثمن تفريطه بحقوق الأمة ‏وتغليبه مصلحة فرد على مصلحة شعب وارتياحه من خذلان الشعب".

وبحسب الجريدة، يتألف الاستجواب من 3 محاور، كأول مساءلة سياسية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ16.

ويتعلق المحور الأول بـ"مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد"، بينما يتعلق الثاني بـ"هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان"، أما المحور الثالث فيخص "الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور".