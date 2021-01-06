ولي عهد دبي يعلن إطلاق حزمة جديدة للتحفيز الاقتصادي للتعافي من كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ولي عهد دبي، عبر موقع "تويتر"، "إن الحزمة، وهي الخامسة، ترفع القيمة الإجمالية للتحفيز الاقتصادي المقدم من حكومة دبي إلى 7.1 مليار درهم منذ مارس آذار من العام الماضي".

وأضاف "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. اعتمدنا الحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي في دبي بقيمة 315 مليون درهم، لتصل القيمة الإجمالية للحزم الاقتصادية المقدمة إلى 7.1 مليار درهم.. مستمرون في تنفيذ كل ما يلزم لتعزيز قدرة كافة القطاعات على تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية".

وأوضح أن "الحزمة الجديدة تشمل إعفاءات وتمديد مبادرات سابقة.. وهدفنا تعميم الفائدة على الجميع وتمكين مختلف الأنشطة الاقتصادية من تخطي المرحلة الراهنة لاستئناف مسيرة التنمية الشاملة بشراكة متينة بين القطاعين الحكومي والخاص.. نعمل من خلالها معاً لرصد الفرص المقبلة وتحقيق أعلى استفادة منها".