صحيفة: أنباء عن استقالة الحكومة الكويتية خلال 48 ساعة

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT

وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء: "ترددت أنباء عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، في ظل الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وما رافقه من تأييد برلماني متصاعد وصل إلى 37 نائبا".

ولفتت الصحيفة الكويتية إلى "انضمام النائب علي القطان اليوم الأربعاء إلى النواب الـ 36 الذين أعلنوا تأييدهم للاستجواب أمس".

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في وقت سابق اليوم الأربعاء، رفع جلسة مجلس الأمة المقررة، بسبب عدم حضور أعضاء الحكومة، بحسب جريدة "القبس" الكويتية.

وكانت "القبس" قد نقلت عن مصادر لها أمس، قولها إن الحكومة قررت عدم حضور جلسة اليوم، وذلك بعد أن أعلن ثلاثة نواب عزمهم استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي لقي دعماً من 36 نائباً.

وبحسب الجريدة، يتألف الاستجواب من 3 محاور، كأول مساءلة سياسية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ16.

ويتعلق المحور الأول بـ"مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد"، بينما يتعلق الثاني بـ"هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان"، أما المحور الثالث فيخص "الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور".