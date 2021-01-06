صحيفة تتساءل عن تنازلات قطر لفك الحصار عنها

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت صحيفة "التليغراف" البريطانيّة في تقرير بعنوان "ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر بالأحضان بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الحصار" إلى أن السعودية و​الإمارات​ و​البحرين​ ومصر فاجأوا قطر عام 2017 بفرض "حصار" برّي وجوّي عليها، بحيث لم يسمحوا لها باستخدام أجوائهم، بعدما اتّهموها بدعم ​الإرهاب​ والتقارب مع ​إيران​.

وأضافت الصحيفة: "لكن الصور التي بثتها وسائل الإعلام للحظة وصول الأمير تميم إلى مدينة العلا شمال غربي السعودية، أوضحت استقباله من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالأحضان".

وأكدت الصحيفة أنّ "من غير الواضح حتى الآن ما هي التنازلات التي قدّمتها ​الدوحة​ لفك الحصار، خاصة وأن الدول الأربع كانت تطالبها بايقاف قناة "الجزيرة" وقطع العلاقات مع ​جماعة الإخوان المسلمين​، وهي المطالب الّتي رفضها أمير قطر بشكل علني في السابق".

وركزت الصحيفة على أن "رغم كلّ التطورات، ستبقى وراء الكواليس العلاقات بين قطر وجيرانها متوترة، خاصة وأن الإمارة الغنية ستنظم نهائيّات كأس العالم ل​كرة القدم​ العام المقبل".

واختتمت فعاليات قمة اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية مساء الثلاثاء، والتي عقدت في محافظة العلا السعودية، برئاسة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكد البيان الختامي لقمة العلا، على وحدة الصف وقوة وتماسك مجلس التعاون، وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.