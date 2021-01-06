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جزر المالديف تعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر

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دبي - محمود عبدالرازق - وكتب وزير الخارجية على حسابه بموقع تويتر: "ترحب جزر المالديف بالتطورات الإيجابية التي أعقبت القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي".

وأضاف شاهد في تغريدته، أنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات القطرية ويسعده الإعلان عن قرار حكومة جزر المالديف بإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر.

ووافقت الدول الأربع ( والإمارات والبحرين ومصر) على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت، حظرا دبلوماسيا على قطر، وقطعت روابط التجارة والسفر معها منذ منتصف عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، بينما نفت قطر ذلك قائلة إن الحظر يهدف لتقويض سيادتها.

وتبحث القمة الـ41 الإنجازات المشتركة التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس في عام 1981 ومنها التكامل الاقتصادي بتأسيس منطقة التجارة الحرة في 1983 وقيام الاتحاد الجمركي في 2003 وتقديم تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.

© Sputnik / Mohamed Hassan

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محررين الخليج 365

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