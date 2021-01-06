شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون سوريون: القوات التركية والفصائل الموالية تصعد قصفها فى ريف الحسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد ناشطون سوريون معارضون، بأن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها صعدت قصفها ناحية تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربى، وأشارت المصادر، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن الجيش التركي وسع رقعة قصفه للقرى الواقعة على الطريق الواصل بين ناحيتي تل تمر وزركان، موضحة أن القصف العنيف يطال قريتي الدردارة والفكة.