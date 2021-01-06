شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة، مشيرة إلى تعاف 1585 مصاب من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 115 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية يستمر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا شاملا يومي الجمعة والسبت وتمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء.