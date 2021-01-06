الاستخبارات العراقية تلقى القبض على مفتى داعش بديوان الدعوة والمساجد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على ما يسمى مفتى داعش بديوان الدعوة والمساجد بعملية استخباراتية فى بغداد، وأوضحت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق لموقف النازحين في بغداد، تمكنت قوات الوكالة المتمثلة بقسم استخبارات الدورة التابع لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الدورة.

وأشارت إلى أن المتهم مطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب؛ لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية والذي عمل بما يسمى قاطع الفرات بمحافظة الأنبار بمنصب مفتي داعش في ديوان الدعوة والمساجد خلال سيطرة (داعش) على المحافظة قبل عمليات التحرير، ونزح مع العوائل النازحة إلى بغداد للتخفي عن أنظار القوات الأمنية.

ولفتت إلى أن أحد أشقائه إرهابي قُتل أثناء انفجار دار مفخخ في قضاء راوه بمحافظة الأنبار قرب دائرة الكهرباء في الفترات السابقة، وتم تدوين اعتراف المتهم وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.