شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوى تركى على ريف تل تمر بشمال سوريا يصيب القاعدة الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر كردية لقناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن القصف الجوي التركي على ريف تل تمر بشمال سوريا طال القاعدة الروسية هناك.

كانت قوات تركية ومليشيات إرهابية مسلحة تابعة لأنقرة جددت القصف الصاروخى على بلدة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالى السورى، وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن القصف الصاروخى من قبل القوات التركية،استهدف مخيم عين عيسى وقرية معلق بريف عين عيسى ضمن الريف الشمالي لمحافظة الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما أن رتل تركي جديد دخل إلى الأراضي السورية مكون من 25 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، واتجه نحو المواقع التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي .

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" منذ فبراير الماضي وحتى الآن إلى أكثر من 11 ألفاً و85 قطعة بينها دبابات وناقلات جند ومدرعات.

وفى وقت سابق، استهدفت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالقذائف محيط بلدة (تل تمر) بريف مدينة (الحسكة) الشمالي بسوريا، في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها لإجبار المدنيين على ترك بلداتهم.