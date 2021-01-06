اليمن يدعو المجتمع الدولى لإعلان الحوثيين جماعة إرهابية

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، المجتمع الدولى لإعلان ميليشيا الحوثى "جماعة إرهابية" ووضعها على لوائح الإرهاب تمهيدا لملاحقة قادتها وتقديمهم للمحاكمة.

وقال الإرياني، خلال زيارته لجرحى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولى، وفقا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء "إن هذا الاعتداء الإرهابي الذى نفذته ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران واستهدف الحكومة لحظة وصولها مطار عدن الدولي، أسفر عن مقتل 27 وإصابة 108 آخرين من منتسبي الإعلام والثقافة والأمن والمدنيين الذين كانوا متواجدين أثناء الحادث الإرهابي".



ولفت وزير الإعلام اليمنى إلى الضريبة الباهظة التي يدفعها الشعب اليمنى جراء جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية والمطارات المكتظة بالمدنيين، مؤكدا أن هذه الجريمة تندرج ضمن جرائم الحرب التي تضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة والمحاكمة الدولية.



وأشاد الإرياني، بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية التي دفعت باتفاق الرياض إلى الأمام وصولا إلى إعلان الحكومة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.



وتعرض مطار عدن لهجوم إرهابي بثلاثة صواريخ، أحدها انفجر في الصالة الرئيسية للمطار، وآخر في مدرج المطار، وثالث في المكان الذي كان قد خصص لعقد المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة.