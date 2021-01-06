شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: التوقيع على قرض بقيمة مليار دولار مع واشنطن اليوم لسداد الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخارجية السودانية فى تصريحات لـ "قناة الشرق للأخبار"، إن زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين للخرطوم اليوم، ستشهد التوقيع على قرض بقيمة مليار دولار لسداد الديون.

كان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين وصل الخرطوم قبل قليل فى مستهل زيارة رسمية إلى السودان.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أمس، شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ما يمهد الطريق لحصول الخرطوم على مساعدات من واشنطن والمجتمع الدولى.