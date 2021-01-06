شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يستضيف اجتماع مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الأردن اليوم الأربعاء، الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وقالت الوزارة إن الاجتماع عبر آلية الاتصال المرئي، يشارك فيه "وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزيرة خارجية السويد آن ليندا، ووزراء خارجية وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المبادرة، المكونة من الأرجنتين، كندا، إثيوبيا، فنلندا، ألمانيا، إندونيسيا، اليابان، الأردن، كازاخستان، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، جمهورية كوريا، إسبانيا، السويد، إضافة الى سويسرا".

ويشارك أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الاجتماع من خلال كلمة رئيسية تلبية لدعوة موجهة من الرئاسة المشتركة للاجتماع.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيريه الألماني هايكو ماس، والسويدية آن ليندا.