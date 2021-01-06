قادة الخليج يوقعون بيانا لتأكيد "التضامن والاستقرار"

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العلا (السعودية): وقع قادة مجلس دول التعاون الخليجي في السعودية الثلاثاء على بيان العلا الذي قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يأتي "لتأكيد التضامن والاستقرار".

ووقع القادة المجتمعون في السعودية في إطار قمة لمجلس التعاون الخليجي، وبينهم أمير قطر، على بيان، وفق ما نقلت شاشات التلفزة في نقل مباشر. وكان بن سلمان ألقى قبل ذلك مباشرة كلمة قال يها إن جهود الكويت والولايات المتحدة أدت "بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي".