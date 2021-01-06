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قادة الخليج يوقعون بيانا لتأكيد "التضامن والاستقرار"

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر
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العلا (): وقع قادة مجلس دول التعاون الخليجي في السعودية الثلاثاء على بيان العلا الذي قال الأمير إنه يأتي "لتأكيد التضامن والاستقرار".

ووقع القادة المجتمعون في السعودية في إطار قمة لمجلس التعاون الخليجي، وبينهم أمير قطر، على بيان، وفق ما نقلت شاشات التلفزة في نقل مباشر. وكان بن سلمان ألقى قبل ذلك مباشرة كلمة قال يها إن جهود الكويت والولايات المتحدة أدت "بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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