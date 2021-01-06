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وصول أمير قطر إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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العلا (): وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء إلى مدينة العلا السعودية للمشاركة في قمة ، غداة إعادة فتح الأجواء والحدود بين البلدين بعد أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات.

وكان في استقبال أمير قطر الأمير الذي عانقه عند نزوله من الطائرة، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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