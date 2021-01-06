وصول أمير قطر إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





العلا (السعودية): وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء إلى مدينة العلا السعودية للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي، غداة إعادة فتح الأجواء والحدود بين البلدين بعد أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات.

وكان في استقبال أمير قطر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي عانقه عند نزوله من الطائرة، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.