قرقاش: قمة تاريخية بالسعودية تعيد اللحمة الخليجية

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"الخليج 365" من بيروت: توقع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش "قمة تاريخية " تعقدها دول مجلس التعاون الخليجي في العلا بالسعودية الثلاثاء، متحدثًا عن إعادة اللحمة الخليجية من خلالها، وذلك قبل ساعات من انعقاد القمة الخليجية الحادية والأربعين، التي سيحضرها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.



وغرد قرقاش عبر حسابه في تويتر: "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".

وكان الديوان الأميري في قطر أعلن الإثنين أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة الخليجية الثلاثاء في السعودية، الأمر الذي يشكل اختراقا في الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال الديوان الأميري في بيان: "يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد (...) وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (...) التي ستعقد يوم غد الثلاثاء في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأتى ذلك بعد إعلان وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح الإثنين أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.

وقال الوزير في كلمة بثها التلفزيون الكويتي إنه "بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تم الاتفاق على فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء الإثنين".