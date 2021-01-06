شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالسعودية والإمارات والكويت وضبابيا فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء في دول الخليج، حيث أشارت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية إلى وجود سحب ممطرة، بينما يكون الطقس غائم جزئيا فى الإمارات.

السعودية السعودية وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج . البحرين البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون ضبابيا خفيفا في بعض المناطق في البداية ويتحول إلى معتدل مع بعض السحب خلال النهار، ولكنه بارد نسبيًا ورطب هذه الليلة. الرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى أربع أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 40%.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتى، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.. سيكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 15:41 و المد الثاني عند الساعة 05:42 و الجزر الأول عند الساعة 09:45 والجزر الثانى عند الساعة 22:45.

وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:40 والمد الثاني عند الساعة 01:46 والجزر الاول عند الساعة 18:57 والجزر الثاني عند الساعة 08:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

أبوظبي 24 15

دبـي 25 17

الشارقة 27 14

عجمان 26 17

أم القيوين 25 13

ليلًا بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة والصغرى 10 درجات، ونهارًا معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، والعظمى 21.