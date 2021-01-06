أحمد موسى يتصدر تويتر بعد حديثه عن المصالحة العربية.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال موسى خلال برنامجه المذاع على تلفزيون "صدى البلد"، إن "قطر وقعت على اتفاقيتين من قبل في العامين 2013 و2014 ولكنها لم تلتزم بما جاء فيهما، مردفا "إن عدتم عدنا".



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وكشف أن "مصر لم تتنازل عن شيء من المبادئ المصرية والشروط الـ13، مؤكدا أنه لن يتم حذف أي شرط وسيتم تنفيذها عاجلا أم آجلا".

وتابع أحمد موسى، "قطر وإعلامها تحت الرقابة المصرية خلال الفترة المقبلة، لمعرفة هل ستلتزم الدوحة بقمة العلا، وتكف وإعلامها حتى الذي تموله ويبث من تركيا، عن مهاجمة الدولة المصرية أم لا"، مشيرا إلى أن المصالحة نتاج عمل مكثف بين الدول الأربع وقطر خلال عام كامل.

وشدد أحمد موسى على أنه يهاجم والد أمير قطر الحالي منذ 16 عاما، وأنه يقول فقط ما يقتنع به وأنه يعمل في إعلام خاص وليس رسميا، لذلك هو مؤمن بكلامه ولا يتزحح قيد أنملة عنه، وأنه غير متفائل بالمصالحة.



أحمد موسى يشعل تويتر

شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر صخبا قبيل إذاعة برنامج الإعلامي أحمد موسى الذي عرف بمناهضته الشديدة للنظام القطري خلال الفترة الماضية.

وكان موسى تنبأ أمس في برنامجه بأن مصر لن تنضم للمصالحة العربية، وهو ما حدث عكسه اليوم، حيث وقع وزير الخارجية المصري، سامح شكري على بيان قمة العلا بشأن المصالحة العربية مع قطر.



كما شهد موقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا، بعد ظهور أحمد موسى خلال برنامج قائلا، "إنه لا يتزحزح عن موقفه ويهاجم أمير قطر السابق منذ عام 2005".

وأشاد البعض بموقفه، فيما رأى آخرون أنه تراجع عن تصريحاته السابقة.