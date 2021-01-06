شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 48 شخصا وإصابة 1121 آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 48 شخصا مصرعهم وأصيب 1121 آخرون في 991 حادثا مروريا بالجزائر وقع ما بين 27 ديسمبر الماضي و2 يناير الجارى، بحسب حصيلة أعلنتها المديرية العامة للحماية المدنية.



وبحسب الحصيلة ذاتها فإن أكبر حصيلة كانت في ولاية تمنراست بوفاة 22 شخصا وإصابة 18 آخرين في 8 حوادث مرور، كما أحصت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة المذكورة 19 ألفا و432 تدخلا إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، شملت مختلف مجالات الأنشطة المتعلقة بحوادث المرور والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.



كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ871 تدخلا لإخماد 521 حريقا مختلفا، بالإضافة إلى 4996 تدخـلا لتغطية 4267 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.



وأشار البيان إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ311 عملية توعية للمواطنين لحثهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحى والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراء 290 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية، شملت منشآت عامة وخاصة ومجمعات سكنية والشوارع.