بالأسماء.. 31 نائبا كويتيا يؤيدون استجواب رئيس الوزراء

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "القبس"، اليوم الثلاثاء، فإن 28 نائبا أعربوا عن موافقتهم على الاستجواب الذي قدمه كل من النواب، ثامر السويط، وخالد العتيبي، وبدر الداهوم، لرئيس مجلس الوزراء.

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ونشرت الصحيفة الكويتية قائمة بأسماء النواب الـ 31، والتي جاءت كالتالي:" ثامر السويط، وبدر الداهوم، وخالد العتيبي، ومهند الساير، وحسن جوهر، وبدر الملا، ومهلهل المضف، وعبدالله المضف، وحمد روح الدين، و عبدالعزيز الصقعبي، ومحمد الراجحي، وصيفي الصيفي، وفرز الديحاني".

كما ضمت القائمة: "حمد المطر، ومبارك العرو، وأسامه المناور، ومبارك الحجرف، وحمدان العازمي، ومحمد المطير، وصالح المطيري، وأسامه الشاهين، ومرزق الخلفيه، وعبدالكريم الكندري، ومبارك الخجمه، ومساعد العارضي، ومحمد الحويله".

وشملت القائمة أيضا:" فارس العتيبي، وسعود بو صليب، وفايز الجمهور، وأحمد المطيع، وخالد العنزي".

وفي وقت سابق من اليوم أصدر 6 نواب بيانا أعربوا فيه عن تأييدهم للاستجواب، باعتباره أداة دستورية مستحقة تمثل حق النائب في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها حول أوجه القصور والإخلال في القواعد الدستورية والقانونية.

وبحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، فإن الاستجواب يتضمن 3 محاور، يتعلق الأول منها بـ "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد".

ويدور المحور الثاني حول ما اعتبر مقدموه "هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان"، بينما يتعلق المحور الثالث بوجود "إخلال بالالتزام الدستوري في المادة (98) من الدستور".