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الحجرف: بيان العلا يعكس تكامل دول الخليج ومصر فى تعزيز الأمن العربى

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القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن "بيان العلا" يعكس تكامل دول المجلس وجمهورية مصر العربية في تعزيز الأمن القومي العربي ودعم تضامنه، مشددا على أن تماسك وقوة تمثل ركيزة يعول عليها أبناء الخليج والأمة العربية للدفاع عن قضاياها والحفاظ على مصالحها .
وقال الحجرف، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء أن قرارات القمة دشنت انطلاقة جديدة لكيان مجلس التعاون الراسخ، مؤكدة على وحدة الصف ولم الشمل والتعاون والتكامل بين دول المجلس لمواجهة التحديات وبناء المستقبل. 
وأعرب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج عن إيمانه الكامل بأهمية التكامل الاقتصادي واستكمال متطلباته لاسميا في أعقاب جائحة وما فرضته من تحديات تتطلب العمل الجماعي لاغتنام الفرص وتعزيز التعافي وتحفيز النمو الاقتصادي وتسريع برامج التكامل الاقتصادي والتنموي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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