وفاة وإصابة عدد من المعتمرين المصريين في انقلاب حافلة بالسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية المصرية في البيان إنه "في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، فإن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة، تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان أنه "على متنها 16 مواطنا مصريا كانوا متجهين إلي مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات".

وأوضح البيان أن "القنصلية العامة تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات السعودية لإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلي أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث".