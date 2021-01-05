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بعد القمة الخليجية... تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أمير الكويت والملك سلمان

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دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء ، هنأ أمير الكويت، الملك سلمان، على نجاح قمة دول مجلس التعاون وما تحقق فيها.

كما أثنى أمير الكويت على حرصملك المملكة العربية السعودية على تعزيز العمل الخليجي المشترك، لافتا إلى أن ما تحقق من نجاح في قمة العُلا، يعد إنجازا خليجيا وعربيا سيُعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.

من جانبه، بادل الملك سلمان، أمير الكويت، التهنئة، معبراً عن شكره على مشاعره الأخوية الصادقة.

واستضافت مدينة العلا السعودية، القمة الخليجية، التي شهدت مشاركة أمير قطر، تميم بن حمد، للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، حيث شهدت عقد مصالحة بين الدوحة ودول المقاطعة الخليجية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، في 5 حزيران/يونيو 2017، عن قطع العلاقات كافة مع قطر؛ متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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