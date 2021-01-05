مصر تصدر قرارا جديدا بشأن أسعار الوقود

دبي - محمود عبدالرازق - وقررت اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلي، وفقا لما أوردته "بوابة الأهرام".

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ثبتت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من (أكتوبر/ تشرين الأول حتى ديسمبر/ كانون الأول) عام 2020.

وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

ونفت الحكومة المصرية، أواخر الشهر الماضي، شائعات بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة".

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على القرار، مُوضحة أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك.