أمير الكويت: التوقيع على بيان "قمة العلا" إنجاز تاريخي

دبي - محمود عبدالرازق - ووصف أمير الكويت التوقيع على بيان القمة بـ "الإنجاز التاريخي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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وأعرب الأمير في كلمته اليوم في الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي عن بالغ الثناء والتقدير للسعودية على مبادرتها بإطلاق اسم سلطان عمان الراحل، قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، على القمة.

واعتبر أمير الكويت أن تسمية التوقيع على بيان قمة العلا اليوم بـ"اتفاق التضامن" أنه يجسد حرص دول المجلس عليه وقناعتها بأهميته. ورأى أنه يعكس أيضا أن الحفاظ على الضامن يعد استكمالا واستمرارا للحرص على تماسك ووحدة الأمة العربية.

وأعلن نايف فلاح الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم، توقيع قادة وفود دول الخليج على البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي.

وقبل أيام أعرب أمیر الكويت، عن تطلعه إلى عقد القمة الخليجية بالسعودية لتعزيز التضامن العربي والخليجي.

ووافقت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان: "يجب أن يكون لدول المنطقة موقفا واضحا ضد التهديدات الإيرانية والتدخل المستمر لطهران في شؤون دول المنطقة".

وقال فيصل بن فرحان: