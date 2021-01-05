بعد قمة "العلا".. الإمارات عن موقف مصر من المصالحة: هي الدولة العربية الرئيسة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير الإماراتي لتلفزيون "العربية" اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فعاليات القمة الخليجية: "يجب أن نكون واقعيين من حيث أن هناك حاجة لإعادة الثقة وإعادة اللحمة".

وأكد على أهيمة الحضور المصري للقمة الخليجية في محافظة العلا السعودية، قائلا إنه مهم للغاية ويبعث برسائل مهمة وواضحة، حيث أن مصر هي الدولة العربية الرئيسية.

وتابع قرقاش:

مصر كانت جزء من الأزمة، وتوقيعبيان التضامن العربي والتزام مصر به، يؤكد أن هناك رغبة حقيقية من قطر والدول الأربع، للوصول إلى نهاية إلى الأزمة، التي لا شك كانت قاسية".

وختم بقوله: "لابد لنا في مثل هذه الأزمات أن ننظر إلى المستقبل بجدية وشفافية، لكي نتعظ منها ونبني سويا الأدوات والآليات نحو علاقات سوية، لا تصل بنا إلى مثل هذه الأزمات صغيرة أو كبيرة".