ظريف: اتفاق المصالحة الخليجية يعد نجاحا لقطر

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في أعقاب توقيع الاتفاق في مدينة العلا السعودية على هامش قمة مجلس التعاون الخليجي رقم 41 التي حضرها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعلق ظريف، على اتفاق المصالحة بتغريدة على "تويتر" قال فيها: "أهنئ قطر على نجاحها في مقاومتها الشجاعة ضد الابتزاز والضغوط"، مضيفا "إلى بقية الجيران العرب: إيران ليست عدوا أو تهديدا".

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ووافقت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن "بيان العلا" أكد على ما يربط بين دولنا من علاقات راسخة ويدعوها لإعلاء مصالحها العليا، مشيرا إلى أن الاتفاق يعيد العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين قطر والدول الأربع التي قاطعتها.

وتابع الوزير السعودي: "يجب أن يكون لدول المنطقة موقفا واضحا ضد التهديدات الإيرانية والتدخل المستمر لطهران في شؤون دول المنطقة".

وقال فيصل بن فرحان: "هناك إرادة سياسية لضمان تنفيذ اتفاق القمة الخليجية في السعودية"، مضيفا: "اتفاق المصالحة خطوة مهمة للاستقرار ونجاح دول الخليج ومصر والمنطقة بشكل عام وواثقون من أنه سيكون دائما".

ولفت إلى أن "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية مع قطر أكد ضرورة تضامن دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الإرهاب.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي لإعلان ما تضمنه "بيان العلا" الذي وقعه في وقت سابق القادة المشاركون في القمة الخليجية رقم 41 المنعقدة بالسعودية.

وقال فيصل بن فرحان:

تضمن البيان التزام كل الدول بإنهاء كل الموضوعات ذات الصلة، انطلاقا من حرصها على ديمومة ما تضمنه بيان العلا، وأن يتم من خلال المباحثات الثنائية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، والجرائم المنظمة بجميع صورها.

وأضاف: "أكدت الدول الأطراف تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها".

وقال الوزير السعودي أن قمة اليوم "اكتسبت أهمية بالغة، كونها أعلت المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي".

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت، حظرا دبلوماسيا على قطر، وقطعت روابط التجارة والسفر معها منذ منتصف عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، بينما نفت قطر ذلك قائلة إن الحظر يهدف لتقويض سيادتها.