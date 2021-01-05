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بعد قمة "العلا" .. أمير قطر يبعث ببرقية إلى العاهل السعودي

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك بعد أن غادر مدينة العلا التي استضافت اجتماع الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، حيث ترأس وفد بلاده.

© AFP 2020 / BANDAR AL-JALOUD

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن أمير البلاد بعث ببرقية إلى كل من الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير ، أعرب فيهما عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما.

وكان ، اصطحب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في سيارته في جولة برية، على هامش انعقاد القمة الخليجية.

وأشاد أمير قطر في برقياته بالأجواء الأخوية التي سادت اجتماع مجلس التعاون وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه.

وشدد على أن نتائج الاجتماع الإيجابية سوف تعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن أمير قطر غادر محافظة العلا، مساء اليوم، حيث كان في مقدمة مودعيه والوفد المرافق، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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