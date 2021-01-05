شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: سحب أغلب القوات الأمريكية ولم يبق سوى القليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إن جيش العراق ظل وفيا للوطن وللدولة، موضحا أن الحكومة الحالية تواجه تحديات لم يعيشها العراق من قبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف رئيس وزراء العراق، أن العراق تحول إلى ساحة لحرب إقليمية وعالمية بالوكالة، متابعا: سحب دفعات من القوات الأمريكية كان ثمرة الحوار الاستراتيجى مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصطفى الكاظمي: لم يبق سوى القليل من عناصر القوات الأمريكية التي تم سحب أغلبها، لافتا إلى أن قرار العراق لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين.

وأشار رئيس وزراء العراق، إلى أن مرحلة استنزاف ثروات العراق انتهت إلى غير رجعة، مستطردا: نهيب بالجميع الالتزام بالمصلحة الوطنية واعتماد لغة الحوار.